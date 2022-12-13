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    Tekirdağ'da CHP’li yöneticiden gazeteciye yumruklu saldırı

    Tekirdağ Ergene'de gazeteci Metin Engin, yerel bir gazete bürosunda CHP Ergene İlçe Teşkilatı yöneticisinin yumruklu saldırısı sonucu yaralandı.
    • 13.12.2022 - 18:38
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 18:54
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    Tekirdağ'da CHP’li yöneticiden gazeteciye yumruklu saldırı

    Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yerel bir gazete yaşanılan olay, sosyal medyaya yansıdı.

    Gazeteci Metin Engin, yerel bir gazete bürosunda CHP Ergene İlçe Teşkilatı yöneticisi ile sohbet ediyordu.

    Yumruklarla saldırdı

    Siyasi konudan sohbet eden ikilinin konuşması sırasında tartışma büyüyünce Savaş Güney, gazeteci Metin Engin'in söylemlerine defalarca yumrukla vurarak cevap verdi.

    Kameralara yansıyan görüntülerde Savaş Güney'in, Metin Engin'i boğazından tutup yere yatırarak defalarca yumrukladığı görüldü.

    Darp raporu alarak şikayetçi oldu

    Saldırısı sonrası Metin Engin kanlar içinde kalırken, Savaş Güney de olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

    Gazeteci Metin Engin, darp raporu olarak Savaş Güney'den şikayetçi oldu. İHA'nın haberine göre, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

    Tekirdağ'da CHP’li yöneticiden gazeteciye yumruklu saldırı VİDEO

    Tekirdağ da CHP’li yöneticiden gazeteciye yumruklu saldırı #1

    Tekirdağ da CHP’li yöneticiden gazeteciye yumruklu saldırı #2

    Tekirdağ da CHP’li yöneticiden gazeteciye yumruklu saldırı #3


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