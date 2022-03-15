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    Tekirdağ'da darbedildiği için ağlayan kişiyi polis teselli etti

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde küfür ettiği gerekçesiyle darbedilen kişi, öfkesinden yere yatarak ağladı.
    • İHA
    • 15.03.2022 - 19:10
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 19:57
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    Tekirdağ'da darbedildiği için ağlayan kişiyi polis teselli etti

    Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Şeyh Sinan Mahallesi’nde bulunan otogar mevkiinde kendinden geçen bir şahıs, iddiaya göre, otobüs firması çalışanlarına küfürler savurdu.

    DARBEDİLDİ, YERE YATIP AĞLADI

    Küfürlere dayanamayan çalışanlar, şahsa tekme tokat saldırarak darbetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıya uğrayan adamı öfkeli grubun arasından kurtardı. Kanlar içinde kalan ve yere yatıp ağlayan adam ambulansa binmek istemedi.

    POLİS, AMBULANSA BİNMESİ İÇİN İKNA ETTİ

    Yaralı adama yaklaşık 10 dakika dil döken polis ekibinin sabırlı tavrı sayesinde alkollü şahıs ikna oldu.

    1 KİŞİ GÖZLATINA ALINDI

    Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaralı şahıs Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

    Tekirdağ'da darbedildiği için ağlayan kişiyi polis teselli etti VİDEO

    Tekirdağ da darbedildiği için ağlayan kişiyi polis teselli etti #1

    Tekirdağ da darbedildiği için ağlayan kişiyi polis teselli etti #2


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