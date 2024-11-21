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İHA

Tekirdağ'da Çerkezköy-Kapaklı istikametindeki çevre yolunda, Kapaklı istikametine seyir halinde olan motosiklet sürücülerinin üzerine şiddetli rüzgar nedeniyle sallanan aydınlatma direği düştü.

Direğin düşmesinin etkisiyle sürüş hakimiyetini kaybeden sürücüler, birbirlerine çarparak durabildi.

4 MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenler durumu 112 sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücülerine yaptıkları ilk müdahalenin ardından bölgedeki çeşitli hastanelere sevk etti.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri, TREDAŞ, Kapaklı Belediyesi ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulunurken, yaralı sürücülerin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı inceleme sürüyor.