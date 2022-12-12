Petrol
76.65
0.72%
Euro
19.6098
-0.13%
Dolar
18.6424
0.01%
Altın
1.071
-0.41%
Borsa
5005
0.00%
Bitcoin
320.453
-1.47%
BTXN Coin
5.04
3.27%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C

    Tekirdağ’da drift şov pahalıya patladı

    Tekirdağ Çorlu’da drift atarken bekçilere yakalanan sürücüye 9 bin 125 lira para cezası kesildi. Çekiciye konulan otomobil 2 ay süreyle trafikten men edildi.
    • 12.12.2022 - 06:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ’da drift şov pahalıya patladı

    Tekirdağ'da gece saatlerinde yaya devriye görevine çıkan Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi Amirliği ekipleri, İsmetpaşa Bulvarı Havuzlar Mahallesi girişindeki sürücü kursu alanında bir otomobili kaygan zeminde drift atarken yakaladı.

    9 bin 125 lira para cezası kesildi

    Olay yerine gelen trafik ekipleri, sürücü Ş.K.’ye drift attığı gerekçesiyle 9 bin 125 lira para cezası kesildi.

    Tekirdağ’da drift şov pahalıya patladı #1

    Araç 2 ay trafikten men edildi

    İHA'nın haberine göre, çekiciyle bağlanarak Yediemin otoparkına konulan otomobil 2 ay süreyle trafikten men edildi.

    Tekirdağ’da drift şov pahalıya patladı - Video

    Tekirdağ’da drift şov pahalıya patladı #2


    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Sakarya’da ağaç soyma makinesine sıkışan işçi öldü
    3. Sayfa

    Sakarya’da ağaç soyma makinesine sıkışan işçi öldü

    Cedi Osman'ın takımı Cavaliers, Thunder karşısında galip geldi
    Basketbol

    Cedi Osman'ın takımı Cavaliers, Thunder karşısında galip geldi

    Görüş Bildir