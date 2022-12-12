Tekirdağ’da drift şov pahalıya patladı
Tekirdağ Çorlu’da drift atarken bekçilere yakalanan sürücüye 9 bin 125 lira para cezası kesildi. Çekiciye konulan otomobil 2 ay süreyle trafikten men edildi.
- 12.12.2022 - 06:03
Tekirdağ'da gece saatlerinde yaya devriye görevine çıkan Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi Amirliği ekipleri, İsmetpaşa Bulvarı Havuzlar Mahallesi girişindeki sürücü kursu alanında bir otomobili kaygan zeminde drift atarken yakaladı.
9 bin 125 lira para cezası kesildi
Olay yerine gelen trafik ekipleri, sürücü Ş.K.’ye drift attığı gerekçesiyle 9 bin 125 lira para cezası kesildi.
Araç 2 ay trafikten men edildi
İHA'nın haberine göre, çekiciyle bağlanarak Yediemin otoparkına konulan otomobil 2 ay süreyle trafikten men edildi.
Tekirdağ’da drift şov pahalıya patladı - Video