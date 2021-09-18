Tekirdağ’da drone gören kartal
Bir tanıtım filmi için havalanan drone kartalın saldırısına uğrayacaktı ki pilot cihazını son anda kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.
- İHA
- 18.09.2021 - 11:07
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde bir tanıtım filmi projesi için çekim yapma hazırlığı yapan drone pilotu İlker Uskan, tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra cihazını havalandırdı.
Çekim sırasında bir kartal, drone’u fark ederek cihaza yöneldi.
Cihaza iyice yaklaşan kartal, drone’u parçalamak için keskin ayak pençeleriyle hamle yaptı.
KARTAL PENÇESİNDEN SON ANDA KURTARDI
O sırada kartalın saldırısını fark eden drone pilotu Uskan ise elindeki kumanda ile cihazını kısa sürede yere indirdi.
Uskan, cihazını kartalın ayak pençelerinden son anda kurtarmış oldu.