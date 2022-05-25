Tekirdağ'da ehliyet sınavında 4 bin liralık kopya düzeneği yakalandı

Tekirdağ Çerkezköy'de ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren bir kişinin yakasından kamera ve ses düzeneği çıktı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde İstasyon Mahallesi’ndeki bir okulda meydana gelen olayda, hafta sonu yapılan ehliyet sınavına üzerinde kopya düzeneği ile giren ve üst aramasında şüpheli hareketlerde bulunan C.I. isimli şahsın kıyafetinin yaka arkasından yakasına takılı düğme şeklinde kamera ve ses düzeneği görüldü.

4 bin lira karşılığında anlaştığını söyledi

Şahıs, görevli ekipler tarafından fark edilerek uzaklaştırıldı. Şüpheli şahsın, düzeneği Kapaklı ilçesinde tanımadığı bir kişiden aldığı ve 4 bin lira karşılığında anlaştığı ifade edildi.

"Fark edildikten sonra düzeneği görevli memurlara teslim ettim"

İHA'nın haberine göre şüpheli şahıs, “Tanımadığım bir kişi ile yolda karşılaştım. Bana düzenek verebileceğini, sınavı geçmem halinde de 4 bin lira istediğini söyledi. Sınavın ardından parayı kendisine teslim etmek için iletişime geçecektim. Sınavda görevli memurlar tarafından fark edildikten sonra düzeneği görevli memurlara teslim ettim.” dedi.

Şahıs hakkında ÖSYM sınavlarına muhalefetten yasal işlem yapıldı.