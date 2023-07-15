Tekirdağ'da ehliyetsiz sürücü motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece saatlerinde Muhittin Mahallesi Çetin Bulvarı üzeri Beşiktaşlılar Derneği mevkiinde, Alipaşa Mahallesi istikametine seyreden Ö.D. (18) idaresindeki 59 AAK 448 plakalı otomobil, yavaşlayarak istikamet değiştirmek için dönüş aldığı sırada sipariş dağıtmaya çıkan Z.G.’nin (29) kullandığı 59 AHF 506 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı
Kaza sonrası hurdaya dönen motosikletin sürücüsü Z.G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ehliyetsiz sürücüye 16 bin 380 lira para cezası kesildi
Kaza sonrası sürücü belgesi olmadığı belirlenen otomobil sürücüsü Ö.D.’ye ehliyetsiz araç kullandığı gerekçesiyle araç sahibiyle birlikte toplam 16 bin 380 lira para cezası kesildi.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.