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    Tekirdağ'da elektrik direği çalan kadınlar, polisi görünce atla kaçtı

    Tekirdağ'da elektrik direği ve inşaat malzemelerini at arabasına yükleyip kaçan iki şüpheli kadın, polis ekibini görünce arabayı bırakıp atla olay yerinden uzaklaştı.
    • 26.12.2022 - 00:22
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 00:53
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    Tekirdağ'da elektrik direği çalan kadınlar, polisi görünce atla kaçtı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Kazımiye Mahallesi ile Nusratiye Mahallesi mevkilerinde hırsızlık yaptığı iddia edilen at arabalı şahıslar polisi alarma geçirdi.

    Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nde polis tarafından seyir halindeyken görülen at arabalı iki kadın şüpheli, yakalanacağını anlayınca at arabasını olay yerinde bırakıp atla kaçtı.

    Polis çalınan eşyaları sahiplerine iletti

    Çalınan elektrik direği ile yaklaşık 100 kiloluk inşaat demir malzemeleri polis tarafından muhafaza altına alındı.

    Çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılan çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

    Atla kaçan şüpheliler aranıyor

    İHA'nın haberine göre, atla kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Tekirdağ'da elektrik direği çalan kadınlar, polisi görünce atla kaçtı VİDEO

    Tekirdağ da elektrik direği çalan kadınlar, polisi görünce atla kaçtı #1

    Tekirdağ da elektrik direği çalan kadınlar, polisi görünce atla kaçtı #2

    Tekirdağ da elektrik direği çalan kadınlar, polisi görünce atla kaçtı #3

    Tekirdağ da elektrik direği çalan kadınlar, polisi görünce atla kaçtı #4


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