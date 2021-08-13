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    Tekirdağ'da elektrik trafosuna dokunan çocuk yaralandı

    Kapaklı ilçesinde parkta oynayan 4 yaşındaki çocuk, elektrik trafosuna dokunması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 13.08.2021 - 04:22
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    Tekirdağ'da elektrik trafosuna dokunan çocuk yaralandı

    Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 4 yaşındaki çocuk talihsiz bir kaza geçirdi.

    Parkta oyun oynadığı esnada elektrik trafosuna dokunan 4 yaşındaki Miraç Altunbağ isimli çocuk elektrik akımına uğrayarak yaralandı.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla, Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Tekirdağ da elektrik trafosuna dokunan çocuk yaralandı #1

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