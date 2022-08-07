Tekirdağ'da evi yanan kadın 'Kardeşimden şüpheleniyorum' dedi

Tekirdağ'da tek katlı bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tekirdağ'da geçtiğimiz günlerde Sarılar Mahallesi Çamlık 6. Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir evde yangın çıktı.

Yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında evin çatısından yükselen dumanlar, mahalleliyi harekete geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.





“Kardeşimden şüpheleniyorum”

İHA'nın haberine göre, evin hissedarlarından Seher Şevkal, yangından önce evin cam çerçevesini yeniletmek için bir hayli para harcadığını, evi kardeşinin kundaklamış olabileceğinden şüphelendiğini öne sürdü. Şevkal, konuyla ilgili jandarmaya da şikayetçi olduğunu ifade etti.





Yanının çıkış sebebi araştırılıyor

Yangın nedeniyle tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve jandarma ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.



