Petrol
94.66
0.57%
Euro
18.2413
-0.72%
Dolar
17.9122
0.02%
Altın
1.022
-0.85%
Borsa
275
0.00%
Bitcoin
413.600
-0.48%
BTXN Coin
8.13
0.00%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 24 C

    Tekirdağ'da evi yanan kadın 'Kardeşimden şüpheleniyorum' dedi

    Tekirdağ'da tek katlı bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
    • 07.08.2022 - 04:41
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 04:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da evi yanan kadın 'Kardeşimden şüpheleniyorum' dedi

    Tekirdağ'da geçtiğimiz günlerde Sarılar Mahallesi Çamlık 6. Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir evde yangın çıktı.

    Yangın itfaiye tarafından söndürüldü

    Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında evin çatısından yükselen dumanlar, mahalleliyi harekete geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

    Tekirdağ da evi yanan kadın Kardeşimden şüpheleniyorum dedi #1

    “Kardeşimden şüpheleniyorum”

    İHA'nın haberine göre, evin hissedarlarından Seher Şevkal, yangından önce evin cam çerçevesini yeniletmek için bir hayli para harcadığını, evi kardeşinin kundaklamış olabileceğinden şüphelendiğini öne sürdü. Şevkal, konuyla ilgili jandarmaya da şikayetçi olduğunu ifade etti.

    Tekirdağ da evi yanan kadın Kardeşimden şüpheleniyorum dedi #2

    Yanının çıkış sebebi araştırılıyor

    Yangın nedeniyle tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve jandarma ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

    Tekirdağ da evi yanan kadın Kardeşimden şüpheleniyorum dedi #3

    Tekirdağ da evi yanan kadın Kardeşimden şüpheleniyorum dedi #4


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    İtalya ve Portekiz'de hava sıcaklıkları rekor kırıyor
    Dünya

    İtalya ve Portekiz'de hava sıcaklıkları rekor kırıyor

    İsmail Yüksek formasına kavuşuyor
    Futbol

    İsmail Yüksek formasına kavuşuyor

    Görüş Bildir