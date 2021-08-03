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    Tekirdağ'da fabrikada yangın meydana geldi

    Ergene ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın gerçekleşti. Olay yerine intikal eden ekipler söndürme çalışmalara başlattı.
    • İHA
    • 03.08.2021 - 00:39
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 00:43
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    Tekirdağ'da fabrikada yangın meydana geldi

    Tekirdağ'da fabrikada bilinmeyen bir nedenle gerçekleşen yangın büyümeye başladı.

    Edinilen bilgilere göre; olay Tekirdağ’ın Ergene ilçesine bağlı Marmaracık Mahallesi Motor Yerleri mevkiinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasının kağıt ve plastik atıkların depolandığı bölümünde meydana geldi.

    Fabrikadan dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Tekirdağ’da geri dönüşüm fabrikasında yangın VİDEO

    Tekirdağ da fabrikada yangın meydana geldi #1

    SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR

    Jandarma ekipleri de yangının meydana geldiği fabrika çevresinde güvenlik tedbiri alırken Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

    Olayla ilgili olarak başlatılan yangın söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

    Tekirdağ da fabrikada yangın meydana geldi #2

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