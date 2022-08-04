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    Tekirdağ'da gece yarısı çıkan yangın mahalleliyi korkuttu

    Tekirdağ'da bir kahvehane deposunda meydana gelen yangın mahalleliyi sokağa döktü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
    • 04.08.2022 - 05:10
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    Tekirdağ'da gece yarısı çıkan yangın mahalleliyi korkuttu

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece yarısı 02.00’de Cemaliye Mahallesi Fatih Aralığı Sokak’ta, İbrahim Kayak’ın işlettiği kahvehanenin yan kısmındaki masa ve sandalye bulunan depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Yangın söndürüldü

    Büyüyen yangın deponun tamamını sardı. Alev alev yanan depo olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

    Tekirdağ da gece yarısı çıkan yangın mahalleliyi korkuttu #1

    Servisten inen işçi yangını fark etti

    Yangın nedeniyle uykusu yarım kalan meraklı bir grup mahalle sakini, sokağa çıkarak olay yerinde toplandı. İşçi servisinden indiği sırada yangını fark ettiğini ifade eden Caner Çalışkan, itfaiye ve sağlık birimini aradığını söyledi.

    Tekirdağ da gece yarısı çıkan yangın mahalleliyi korkuttu #2

    Maddi hasar var

    Kahvehane sahibi İbrahim Kayak, yangının ne sebeple çıktığını bilmediğini, masa ve sandalyelerin yanı sıra kahvehane malzemelerinin kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

    Tekirdağ da gece yarısı çıkan yangın mahalleliyi korkuttu #3

    Sigara izmariti şüphesi

    İHA'nın haberine göre, elektrik tesisatının bulunmadığı depodaki yangının sigara izmariti yüzünden çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.

    Tekirdağ da gece yarısı çıkan yangın mahalleliyi korkuttu #4


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