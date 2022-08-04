Tekirdağ'da gece yarısı çıkan yangın mahalleliyi korkuttu

Tekirdağ'da bir kahvehane deposunda meydana gelen yangın mahalleliyi sokağa döktü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece yarısı 02.00’de Cemaliye Mahallesi Fatih Aralığı Sokak’ta, İbrahim Kayak’ın işlettiği kahvehanenin yan kısmındaki masa ve sandalye bulunan depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın söndürüldü

Büyüyen yangın deponun tamamını sardı. Alev alev yanan depo olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Servisten inen işçi yangını fark etti

Yangın nedeniyle uykusu yarım kalan meraklı bir grup mahalle sakini, sokağa çıkarak olay yerinde toplandı. İşçi servisinden indiği sırada yangını fark ettiğini ifade eden Caner Çalışkan, itfaiye ve sağlık birimini aradığını söyledi.





Maddi hasar var

Kahvehane sahibi İbrahim Kayak, yangının ne sebeple çıktığını bilmediğini, masa ve sandalyelerin yanı sıra kahvehane malzemelerinin kullanılamaz hale geldiğini belirtti.





Sigara izmariti şüphesi

İHA'nın haberine göre, elektrik tesisatının bulunmadığı depodaki yangının sigara izmariti yüzünden çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.



