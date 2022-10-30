Tekirdağ'da hatalı sollama yapan motosikletli yayaya çarptı: 2 yaralı

Tekirdağ'da kırmızı ışıkta bekleyen araçları sollayan motosikletli, araçların arasından yolun karşısına geçen yaya genç kıza çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzeri SGK binası önünde, Atatürk Bulvarı istikametine seyreden Y.T.’nin kullandığı 39 TR 322 plakalı motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen araçları solladığı sırada karşıdan karşıya geçen M.Y. isimli yayaya çarptı.

Genç kız meterelerce savruldu

Çarpışma sonucu genç kız birkaç metre savrulurken, motosiklet de devrildi. Kaza sonrası yaya M.Y. ve motosiklet sürücüsü Y.T. yaralandı.

Yaralılar tedavi altına alındı

İHA'nın haberine göre olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı. Kazayla ilgili olay yerinde toplanan vatandaşlar ile motosikletli kuryeler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.







