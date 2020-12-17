Tekirdağ'da hindi satışları, koronadan etkilenmedi

Yılbaşı öncesi hindilere yoğun ilgi olduğunu belirten besici, 3800 hindiden 500'ünün satıldığını söyledi. Bir diğer besici ise, her sabah video çektiği hindilerinin hepsinin satıldığını söyledi.

Tekirdağ Hayrabolu'da 14 yıldır hindi besiciliği yapan Egemen Çetin, koronavirüs salgınına rağmen bu sene de yılbaşı öncesinde hindilere yoğun talep olduğunu söyledi.

Beslediği 3 bin 800 hindiden bin 500'ünü sattığını söyleyen Çetin, koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıla oranla satışlarda çok az düşüş olduğunu belirtti.

EN ÇOK SİPARİŞ İSTANBUL'DAN

Çetin, "Bu yıl satışlarımız güzel. Geçen seneye göre biraz düşük ama iyi. Taleplerimiz de güzel, genellikle İstanbul tarafına veriyoruz. En çok oradan geliyor siparişlerimiz. Hindilerin kilosunu 34 liradan satıyoruz. Hindilerin fiyatı kilosuna göre, tanesi 250 ile 300 lira arasında değişiyor." dedi.

"İYİ HİNDİ KANADININ ALTINDAN BELLİ OLUR"

İyi bir hindinin kanatlarının altına bakılarak anlaşılacağını ifade eden Çetin, "Hindi almak isteyenler kanadını açtığı zaman, kanadın altının sarı olması yani yağlı olması gerekiyor. Kanadının altı böyle olduğu zaman kıvama gelmiştir. Yılbaşına daha günler var. Bu ayın sonuna doğru satışlarımız daha da hızlanır." dedi.

UÇAN HİNDİLER SATILDI

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinin kırsal Kaşıkçı Mahallesi'nde hindi besiciliği yapan Adem Darıcı da bin 450 hindisinin tamamını İstanbul, ve Kocaeli'deki firmalara sattığını söyledi.

Darıcı'nın hindilere verdiği komutlarla havada uçtukları anlarda çektiği görüntüler büyük ilgi görmüştü.

30 SANİYE UÇTULAR

Darıcı'nın, 'oooo' diye çıkardığı sesle hindiler bulundukları yerden havalanıp, peşinden uçarak gelmiş ve havada yaklaşık 30 saniye kadar kalabilmişlerdi.





























