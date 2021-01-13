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    Tekirdağ'da hırsızlık suçlusu, polis merkezinde pencereden atladı

    Çorlu'da, hırsızlıktan tutuklanarak polis merkezine götürülen S.Ö., tuvalet penceresinden atlayarak ayağını kırdı.
    • DHA
    • 13.01.2021 - 13:00
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 13:07
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    Tekirdağ'da hırsızlık suçlusu, polis merkezinde pencereden atladı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, ev ve iş yerleri ile park halinde araçlardan gerçekleşen 4 ayrı hırsızlık olayının faili olarak yakalanan S.Ö., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

    TUVALET PENCERESİNDEN ATLADI

    İşlemleri için Kazımiye Mahallesi'ndeki polis merkezine götürülen S.Ö., tuvaletteki pencereden atlayarak, kaçmak istedi.

    AYAĞI KIRILDI

    Yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düşen S.Ö.'nün ayak kemiğinde kırık oluştu.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    S.Ö., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.

    S.Ö.'nün, tedavisinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.

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    Tekirdağ da hırsızlık suçlusu, polis merkezinde pencereden atladı #2

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    Tekirdağ da hırsızlık suçlusu, polis merkezinde pencereden atladı #5

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