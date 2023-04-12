Tekirdağ'da iftar saatinde kaza: 1 yaralı Tekirdağ'da iftara dakikalar kala oluşan trafik yoğunluğunda trafik kazası yaşandı. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Tekirdağ'da akşamüstü saat 19.40 sıralarında Muratlı ilçesi Sıradükkanlar mevkiinde, M.E. idaresindeki 59 AAY 802 plakalı otomobil ile P.A. (15) yönetimindeki elektrikli motosiklet henüz sebebi tam öğrenilemeyen şekilde çarpıştı.,

Yaralı acil servise kaldırıldı

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü P.A. düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Olay yerine intikal eden Emniyet Trafik ekipleri, yolda trafik güvenliğini sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.