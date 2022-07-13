Tekirdağ'da iki alkollü şahıs birbirine girdi

Tekirdağ'da alkollü iki şahsın küfürleşme nedeniyle birbirine girdiği kavga, polisin araya girmesiyle son buldu. Kavgada yaralanan 1 kişi hastanelik oldu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Alipaşa Mahallesi Taşkent Caddesi üzerindeki bir parkta meydana gelen olayda, parkta oturan K.H. ile T.B. arasındaki alkolün de etkisiyle tartışma çıktı.

Tekme ve yumruklarla darbetti

Sözlü atışmanın ardından ikili birbirine girdi. Kendisine küfür edildiği gerekçesiyle sinirlenen K.H. tekme ve yumrukla saldırdığı T.B.’yi darbetti.

4.13 promil alkollü çıktı

İHA'da yer alan habere göre, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan T.B.’nin 4.13 promil alkollü olduğu belirlendi. K.H. de hastaneye gidip darp raporu aldı.

"Beni çok tahrik etti, dayanamadım"

Öte yandan polis tarafından gözaltına alındığı sırada gazetecinin, "Neden kavga ettiniz" diye sorduğu K.H., "Beni çok tahrik etti, dayanamadım" şeklinde cevap verdi.