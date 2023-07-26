Tekirdağ'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde ticari taksi ile otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

İHA

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 23.30 sularında, Çerkezköy istikametinden Kızılpınar istikametine seyir halinde bulunan 59 T 2745 plakalı ticari taksi ile kavşaktan ana yola giren 34 VV 3450 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

Taksinin motoru fırladı

Kazada ticari taksinin motoru yaklaşık 20 metre ileri fırlarken, refüjlerde bulunan elektrik direği de otomobilin üzerine düştü.

Korkunç kazayı görenler durumu itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın kapılarını keserek içeride mahsur kalan 2 yaralıyı çıkardı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Taksi sürücüsü M.E. de araçtan çıkarıldı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere sevk edildi.

İnceleme başlatıldı

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kısmi şekilde kapatırken olası zincirleme kazanın önüne geçti.

Olay yerine gelen TREDAŞ ekipleri de önlem alarak elektrikleri keserken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.