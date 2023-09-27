Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İHA
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi İstanbul yolu üzeri Tugay Kavşağı’nda, İstanbul’dan Çerkezköy’e seyir halinde bulunan 59 UP 225 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden başka bir otomobil arkadan çarptı.
Yaralının durumu iyi
Çarpan sürücü olay yerinden uzaklaşırken, kazayı görenler durumu polis ekiplerine ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi.
Araç sürücüsü Sami İ. hafif sıyrıklarla kazayı atlatırken, durumunun iyi olduğunu belirtti. Aracın tekeri sıkışan sürücüye polis ekipleri yardım etti.
Kaçan sürücü aranıyor
Lastiği sıkıştığı yerden çıkaran polis ekipleri, kaçan araç sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)