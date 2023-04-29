Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

İHA

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde T.Ö. idaresindeki 59 AER 678 plakalı hafif ticari araç ile S.S. yönetimindeki 34 EJ 8415 plakalı araç çarpıştı.

Araçlar tarlaya girdi

Çarpışmanın etkisiyle direksiyon kontrolünü kaybeden sürücüler araçlarıyla yol kenarındaki tarlaya girdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan sürücü S.S. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan İ.Ç. ve E.D. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.