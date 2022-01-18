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    Tekirdağ'da itfaiye eri, camdan balkona atlayarak genci kurtardı

    Tekirdağ'da eşinden ayrı yaşayan genç adam, çocuklarını göremediği için balkonda atlamak istedi. Ancak bir itfaiye eri, evin camından balkona atlayarak genci kurtardı.
    • İHA
    • 18.01.2022 - 17:18
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 17:26
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    Tekirdağ'da itfaiye eri, camdan balkona atlayarak genci kurtardı

    Tekirdağ’ın Saray ilçesinde meydana gelen olayda 26 Yaşında ki B.Ö., İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 2’nci katına çıkarak atlamaya kalkıştı.

    Genç adamın balkondan sarktığını gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    'ÇOCUKLARIMI GÖREMİYORUM'

    İddiaya göre, eşinden ayrı yaşadığı ve 3 çocuk sahibi olduğu öğrenilen adam; çocuklarını göremediğini, balkondan atlayacağını söyledi. Polis ekipleri genç adamı ikna etmek için olay yerine adamın eşini getirdi.

    Tekirdağ da itfaiye eri, camdan balkona atlayarak genci kurtardı #1

    CAMDAN BALKONA ATLAYAN İTFAİYE ERİ GENCİ KURTARDI

    Polis ekiplerinin genç adamı ikna etmeye çalıştığı sırada bir anlık dalgınlığından faydalanan itfaiye eri, yan dairenin camından atlayıp genç adamı yakaladı. İtfaiye eriyle intihara teşebbüs eden genç adam arasında yaşanan arbede esnasında polis ekipleri genç adamın üzerine atlayıp etkisiz hale getirdi.

    İtfaiye erinin genç adamı yakalaması esnasında oluşan arbede yürekleri ağza getirirken, olayın ardından B.Ö., Acil Sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı Saray Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgi soruşturma başlatıldı.

    Tekirdağ da itfaiye eri, camdan balkona atlayarak genci kurtardı #2

    Tekirdağ da itfaiye eri, camdan balkona atlayarak genci kurtardı #3

    Tekirdağ da itfaiye eri, camdan balkona atlayarak genci kurtardı #4


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