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Tekirdağ'da itfaiye eri, camdan balkona atlayarak genci kurtardı

Tekirdağ'da itfaiye eri, camdan balkona atlayarak genci kurtardı

Tekirdağ'da eşinden ayrı yaşayan genç adam, çocuklarını göremediği için balkonda atlamak istedi. Ancak bir itfaiye eri, evin camından balkona atlayarak genci kurtardı.