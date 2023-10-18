Tekirdağ'da kamyona arkadan çarpan araç hurdaya döndü: 4 yaralı Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 4 kişi yaralandı.

İHA

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar mevkiinde, Çerkezköy’den Çorlu istikametine seyir halinde ilerleyen C.P. yönetimindeki 59 JG 374 plakalı araç, K.A’nın kullandığı 34 FSN 975 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olayı görenler durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi.

Feci kazada hurdaya dönen araç içerisinde bulunan A.İ., C.P., Y.E. ve S.T. olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)