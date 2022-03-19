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    Tekirdağ'da karda drift şovu pahalıya patladı

    Tekirdağ'da karla kaplı zeminde drift atan sürücü, trafik polisi tarafından yakalanarak 9 bin 125 lira para cezası kesildi.
    • İHA
    • 19.03.2022 - 23:45
    • Güncelleme : 20.03.2022 - 00:01
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    Tekirdağ'da karda drift şovu pahalıya patladı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece yarısı halı saha maçından dönen gençlerin, arabayla karda drift eğlencesi polis engeline takıldı.

    DRİFT ATARKEN YAKALANDILAR

    Seyir halinde yol kontrolüne çıkan trafik polisi ekibi, Bülent Ecevit Bulvarı ile Şinasi Kurşun Caddesi’nin buluştuğu kavşakta karla kaplı zeminde bir otomobili drift atarken yakaladı.

    Tekirdağ'da karda drift şovu pahalıya patladı - Video

    9 BİN 125 LİRA CEZA KESİLDİ

    Sürücü M.O’ya otomobil ile drift attığı gerekçesiyle 9 bin 125 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

    Tekirdağ da karda drift şovu pahalıya patladı #1

    GÜLEREK KAMERAYA DA POZ VERDİLER

    Cezayı unutup gazetecilerin kameralarına poz veren gençlerin morallerini bozmadığı dikkatlerden kaçmazken, M.O’nun arkadaşlarından Çağatay Ç. de, “Arkadaşlarla halı saha maçından çıktık. Arabayı kaydırdık biraz. Polislere yakalandık ve drift attığımız gerekçesiyle 9 bin lira ceza yedik. 9 bin lirayı arkadaşlarla bölüşüp ödeyeceğiz. Ödenir, ödeyeceğiz yapacak bir şey yok. Bugünleri de geçiririz” diye konuştu.

    Tekirdağ da karda drift şovu pahalıya patladı #2


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