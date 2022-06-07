Tekirdağ'da kavgayı ayırmaya çalışan polis bıçaklandı

Tekirdağ Çorlu'da çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru, saldırgan şahısları durdurmak isterken ekmek bıçağıyla elinden yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Kemalettin Mahallesi Fabrika Sokak mevkiinde meydana gelen olayda, devriye görevini ifa ettiği sırada tesadüfen kavga olayına rastlayan polis ekipleri, öfkeli şahıslara müdahale etti.

El bileğinden bıçaklandı

Kavgayı önlemek için araya giren polis memuru, el bileğine gelen ekmek bıçağı darbesi sonucu yaralandı.

Sağlık durumu iyi

Yaralı polis memuru, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İHA'nın haberine göre, polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırgan gözaltında

Polisi yaralayan saldırgan A.E. ise, olayı gerçekleştirdiği ekmek bıçağıyla birlikte adım dahi atamadan ekipler tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.