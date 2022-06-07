Petrol
120.34
0.52%
Euro
17.7668
0.14%
Dolar
16.5825
0.05%
Altın
980.9
0.38%
Borsa
2648
1.80%
Bitcoin
524.983
5.91%
BTXN Coin
11.35
0.53%
Bitexen

    Tekirdağ'da kavgayı ayırmaya çalışan polis bıçaklandı

    Tekirdağ Çorlu'da çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru, saldırgan şahısları durdurmak isterken ekmek bıçağıyla elinden yaralandı.
    • 07.06.2022 - 00:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da kavgayı ayırmaya çalışan polis bıçaklandı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Kemalettin Mahallesi Fabrika Sokak mevkiinde meydana gelen olayda, devriye görevini ifa ettiği sırada tesadüfen kavga olayına rastlayan polis ekipleri, öfkeli şahıslara müdahale etti.

    El bileğinden bıçaklandı

    Kavgayı önlemek için araya giren polis memuru, el bileğine gelen ekmek bıçağı darbesi sonucu yaralandı.

    Sağlık durumu iyi

    Yaralı polis memuru, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İHA'nın haberine göre, polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Saldırgan gözaltında

    Polisi yaralayan saldırgan A.E. ise, olayı gerçekleştirdiği ekmek bıçağıyla birlikte adım dahi atamadan ekipler tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Tekirdağ da kavgayı ayırmaya çalışan polis bıçaklandı #1


    İlginizi Çekebilir

    İtalya Büyükelçi, Dışişleri'ne çağrıldı
    Gündem

    İtalya Büyükelçi, Dışişleri'ne çağrıldı

    Artvin'deki asma köprüye turnike uygulaması
    Gündem

    Artvin'deki asma köprüye turnike uygulaması

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir