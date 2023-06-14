Tekirdağ'da kavşakta kaza: 2 yaralı

İHA
Tekirdağ'da akşam saatlerinde Muratlı Çevreyolu Aşağısevindikli Mahallesi kavşağında, kırmızı ışıkta durmayıp ilerleyen Furkan K. idaresindeki lüks otomobil, yan yoldan çıkan Tayfun G. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
2 kişinin yaralandığı kazada sürücü suçlamaları reddetti
Kazada, sürücü Tayfun G. yönetimindeki otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.
Çevredekilerce kırmızı ışık ihlali yaptığı belirtilen sürücü Furkan K. ise agresif tavırlar sergileyerek suçlamaları reddetti.
Yolu tek şeride düşüren trafik ekipleri yol güvenliğini sağladı. Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.