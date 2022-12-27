Tekirdağ'da kaza yapan alkollü sürücü: "Nasıl kaza yaptığımı ben de bilmiyorum"

Tekirdağ'da kaza yapan alkollü sürücü: "Nasıl kaza yaptığımı ben de bilmiyorum"

Tekirdağ'da park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı. Kazanın ardından sürücü, “Kazayı nasıl yaptığımı ben de bilmiyorum” dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Şehit İrfan Atasayar Sokak’ta, otogar istikametine seyreden H.Ü. idaresindeki 34 YK 5003 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 araca çarparak durabildi.

Sürücü alkollü çıktı

Kazada yaralanan olmazken, sürücüye tepki gösteren vatandaşları geçe bekçileri sakinleştirdi. Olay yerine gelen trafik polisleri, sürücü H.Ü’nün 2.06 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Tekirdağ'da kaza yapan alkollü sürücü: "Nasıl kaza yaptığımı ben de bilmiyorum" - Video







"Kazayı nasıl yaptım ben de bilmiyorum"

İHA'nın haberine göre, işlemleri için karakola götürülürken basın mensuplarının “Nasıl yaptınız kazayı?” diye sorduğu H.Ü., “Kazayı nasıl yaptığımı ben de bilmiyorum” dedi.



