Tekirdağ'da kaza yapmak üzere olan aracın önüne atladı

Tekirdağ'da kaza yapmak üzere olan aracın önüne atladı

Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde el freninin çekilmesi unutulan araç duvara doğru gidince, yoldan geçen bir vatandaş duvara çarpmasını engellemek için aracı durdurmaya çalıştı.

Tekirdağ Marmaraereğilisi’nde bir cadde üzerinde, 2 kişi aracı park edip fatura ödemek için bir kuruma girdi. İki kişinin çıkıp park ettiği park halindeki araç iddiaya göre el freni çekilmediği gerekçesiyle hareket etmeye başladı.

DUVARA ÇARPACAKKEN ENGELLEDİ

O sırada yoldan geçen bir kamyonet sürücüsü, aracın duvara doğru gittiğini fark ederek kendi aracından inip duvara doğru giden aracın önüne atladı. Çevredeki vatandaşlarında yardımıyla duvara doğru ilerleyen sürücüsüz araç, son anda duvara çarpmadan durduruldu.

Yaşananlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Tekirdağ'da kaza yapmak üzere olan aracın önüne atladı