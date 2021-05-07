Tekirdağ'da kiralanan evde kumara 44 bin lira ceza

Tekirdağ'da kiralanan evde kumara 44 bin lira ceza

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, tam kapanma sürecinde kiraladıkları evde kumar oynarken yakalanan 14 kişiye ceza kesildi.

Tekirdağ Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Pınar Bulvarı'ndaki apartman dairesinde kısıtlamaya rağmen kumar oynatıldığını belirleyerek, baskın düzenledi.

Evde kumar oynarken yakalanan 14 kişiye kısıtlama ve maske ile sosyal mesafe kurallarını ihlalden 44 bin 100 lira ceza uygulandı.

KUMAR İÇİN KİRALANDIĞI BELİRLENDİ

Yapılan incelemede evin, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında kiralanarak, oyun masaları, oyun kağıtları ve pullar koyulduğu, para karışlığında kumar oynatıldığı belirlendi.

Evi kiralayan kişi gözaltına alınırken, hakkında soruşturma başlatıldı.









