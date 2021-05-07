Euro
10.0268
0.22%
Dolar
8.234
-0.43%
Altın
484.93
0.49%
Borsa
1.441
0.95%
Bitcoin
482.566
-0.98%
EXEN Coin
34.10
4.79%
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Tekirdağ'da kiralanan evde kumara 44 bin lira ceza

    Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, tam kapanma sürecinde kiraladıkları evde kumar oynarken yakalanan 14 kişiye ceza kesildi.
    • DHA
    • 07.05.2021 - 13:46
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 14:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da kiralanan evde kumara 44 bin lira ceza

    Tekirdağ Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Pınar Bulvarı'ndaki apartman dairesinde kısıtlamaya rağmen kumar oynatıldığını belirleyerek, baskın düzenledi.

    Evde kumar oynarken yakalanan 14 kişiye kısıtlama ve maske ile sosyal mesafe kurallarını ihlalden 44 bin 100 lira ceza uygulandı.

    KUMAR İÇİN KİRALANDIĞI BELİRLENDİ

    Yapılan incelemede evin, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında kiralanarak, oyun masaları, oyun kağıtları ve pullar koyulduğu, para karışlığında kumar oynatıldığı belirlendi.

    Evi kiralayan kişi gözaltına alınırken, hakkında soruşturma başlatıldı.

    Tekirdağ da kiralanan evde kumara 44 bin lira ceza #1

    Tekirdağ da kiralanan evde kumara 44 bin lira ceza #2

    Tekirdağ da kiralanan evde kumara 44 bin lira ceza #3

    Tekirdağ da kiralanan evde kumara 44 bin lira ceza #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir