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    Tekirdağ'da kısıtlamada eğlenen 30 kişiye 115 bin lira ceza

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında lokanta ve bir eğlence mekanında alkol alıp eğlenen 30 kişiye 115 bin 635 lira para cezası kesildi.
    • DHA
    • 17.05.2021 - 22:00
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 22:14
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    Tekirdağ'da kısıtlamada eğlenen 30 kişiye 115 bin lira ceza

    Çorlu’da polise sokağa çıkma kısıtlamasında lokanta ve bir eğlence mekanının açıldığı ve müşteri alındığı ihbarı yapıldı.

    30 KİŞİYE 115 BİN 635 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

    İhbar üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda eğlence mekanı ve lokantada müzik eşliğinde eğlenen ve alkol alan 30 kişi yakalandı. 30 kişiye, toplam 115 bin 635 lira para cezası uygulandı.

    Tekirdağ'da kısıtlamada eğlenen 30 kişiye 115 bin lira ceza VİDEO

    Tekirdağ da kısıtlamada eğlenen 30 kişiye 115 bin lira ceza #1

    Tekirdağ da kısıtlamada eğlenen 30 kişiye 115 bin lira ceza #2

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