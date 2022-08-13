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    Tekirdağ'da kocasının kurşunlarından kaçan kadın, üçüncü kattan atladı

    Tekirdağ Çerkezköy'de şiddet gören kadın, kocasının kendisine doğrulttuğu silahtan kaçarken üçüncü kattaki evinin balkonundan atlayarak ağır yaralandı.
    • 13.08.2022 - 18:20
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 18:30
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    Tekirdağ'da kocasının kurşunlarından kaçan kadın, üçüncü kattan atladı

    Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi İstiklal Caddesi, Beydoğan Sokak’taki bir apartmanın üçüncü katında meydana gelen olayda, öğlen saatlerinde eşi Ayşe K. ile tartışan E.K. belinden çıkardığı silahla eşine ateş etti.

    Silahtan kaçan kadın, balkondan atladı

    Kendisine doğrultulan silahtan kaçmaya çalışan kadın üçüncü katın balkonundan atladı. Silah seslerini duyan çevredekiler olayı jandarma ekiplerine ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayşe K.’ya yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

    Silaha el konuldu, kaçan koca aranıyor

    İHA'nın haberine göre, ağır yaralanan Ayşe K.’nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen jandarma ekipleri, ateş edildiğini düşündüğü silaha el koydu ve E.K.’yı yakalama çalışması başlattı.

    Olayla ilgili geniş çağlı soruşturma başlatıldı.

    Tekirdağ'da kocasının kurşunlarından kaçan kadın, üçüncü kattan atladı VİDEO

    Tekirdağ da kocasının kurşunlarından kaçan kadın, üçüncü kattan atladı #1

    Tekirdağ da kocasının kurşunlarından kaçan kadın, üçüncü kattan atladı #2

    Tekirdağ da kocasının kurşunlarından kaçan kadın, üçüncü kattan atladı #3

    Tekirdağ da kocasının kurşunlarından kaçan kadın, üçüncü kattan atladı #4


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