Tekirdağ Çerkezköy'de şiddet gören kadın, kocasının kendisine doğrulttuğu silahtan kaçarken üçüncü kattaki evinin balkonundan atlayarak ağır yaralandı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi İstiklal Caddesi, Beydoğan Sokak’taki bir apartmanın üçüncü katında meydana gelen olayda, öğlen saatlerinde eşi Ayşe K. ile tartışan E.K. belinden çıkardığı silahla eşine ateş etti.

Silahtan kaçan kadın, balkondan atladı

Kendisine doğrultulan silahtan kaçmaya çalışan kadın üçüncü katın balkonundan atladı. Silah seslerini duyan çevredekiler olayı jandarma ekiplerine ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayşe K.’ya yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Silaha el konuldu, kaçan koca aranıyor

İHA'nın haberine göre, ağır yaralanan Ayşe K.’nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen jandarma ekipleri, ateş edildiğini düşündüğü silaha el koydu ve E.K.’yı yakalama çalışması başlattı.

Olayla ilgili geniş çağlı soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da kocasının kurşunlarından kaçan kadın, üçüncü kattan atladı VİDEO













