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    Tekirdağ'da komşuların kavgası kanlı bitti

    Tekirdağ'da iki komşu arasında yaşanan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı.
    • İHA
    • 08.06.2021 - 21:12
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 22:06
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    Tekirdağ'da komşuların kavgası kanlı bitti

    Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Gül Sokak’ta oturan ve eşiyle evine dönmekte olan A.B. (31) daha önceden tartışma yaşadığı komşusu S.E. (33) ile karşılaştı.

    KOMŞUSUNU ÇAKI İLE YARALADI

    A.B., çıkan tartışmada yanında taşıdığı çakı ile komşusu S.E.’yi yaraladı. Kalçasından yaralanan S.E., 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    A.B.’yi gözaltına alan emniyet ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

    Tekirdağ'da komşuların kavgası kanlı bitti VİDEO

    Tekirdağ da komşuların kavgası kanlı bitti #1

    Tekirdağ da komşuların kavgası kanlı bitti #2

    Tekirdağ da komşuların kavgası kanlı bitti #3

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