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    Tekirdağ'da kumar oynayan 5 kişiye para cezası

    Polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda kumar oynayan 5 kişiye 16 bin lira para cezası kesilirken, ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
    • AA
    • 14.05.2020 - 12:54
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    Tekirdağ'da kumar oynayan 5 kişiye para cezası

    Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir evde kumar oynatıldığı ihbarı alan polis ekipleri, harekete geçti.

    Polis ekiplerince, belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

    KUMAR OYNAYAN 5 KİŞİYE PARA CEZASI KESİLDİ

    Operasyonda, evde kumar oynattığı tespit edilen ev sahibi S.K. ile merdiven boşluğuna saklanan 4 kişi yakalandı.

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan 5 kişiye, toplam 16 bin lira ceza kesildi.

    Ev sahibi hakkında ayrıca kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan da adli işlem başlatıldı.

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