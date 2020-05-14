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- Tekirdağ'da kumar oynayan 5 kişiye para cezası
Tekirdağ'da kumar oynayan 5 kişiye para cezası
Polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda kumar oynayan 5 kişiye 16 bin lira para cezası kesilirken, ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
- AA
- 14.05.2020 - 12:54
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir evde kumar oynatıldığı ihbarı alan polis ekipleri, harekete geçti.
Polis ekiplerince, belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
KUMAR OYNAYAN 5 KİŞİYE PARA CEZASI KESİLDİ
Operasyonda, evde kumar oynattığı tespit edilen ev sahibi S.K. ile merdiven boşluğuna saklanan 4 kişi yakalandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan 5 kişiye, toplam 16 bin lira ceza kesildi.
Ev sahibi hakkında ayrıca kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan da adli işlem başlatıldı.