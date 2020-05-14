En Son Haber

İç Haber

Tekirdağ'da kumar oynayan 5 kişiye para cezası

Tekirdağ'da kumar oynayan 5 kişiye para cezası

Polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda kumar oynayan 5 kişiye 16 bin lira para cezası kesilirken, ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.