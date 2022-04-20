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    Tekirdağ'da motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı

    Tekirdağ Çorlu'da ehliyetsiz yabancı uyruklu şahsın kullandığı motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
    • 20.04.2022 - 22:08
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    Tekirdağ'da motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı

    Akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Karagözler Sokak ayrımında meydana gelen kazada, seyir halindeki bir otomobil, sokağa döndüğü sırada karşı yönden gelen yabancı uyruklu şahsın kullandığı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.

    Sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi

    İHA'nın haberine göre, kaza sonrası yaralanan yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yabancı uyruklu şahsın ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

    Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Tekirdağ da motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı #1

    Tekirdağ da motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı #2

    Tekirdağ da motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı #3


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