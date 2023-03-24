Tekirdağ'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Tekirdağ’da otomobil ile işçi servisi, kafa kafaya feci şekilde kaza yaptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 2’si Bulgar uyruklu 3 kişi de yaralandı.

İHA Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Şeyh Sinan Mahallesi, Güney Caddesi üzerinde, Çobançeşme Kavşağı istikametine otomobiliyle seyreden Tamer Talipoğlu (45), direksiyon başında rahatsızlık geçirdi. Kontrolden çıkan araç ile kafa kafaya çarpıştı Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen işçileri fabrikaya götüren Özbey G. yönetimindeki servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. 3 kişi yaralandı Kaza sonrası otomobil sürücüsü Tamer Talipoğlu ve otomobilde yolcu olarak bulunan iki Bulgar vatandaşının yanı sıra minibüste bulunan 1 işçi yaralandı. Otomobil sürücüsü müdahalelere rağmen kurtarılamadı Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesine ve çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Tamer Talipoğlu, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.