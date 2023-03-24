Tekirdağ'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Şeyh Sinan Mahallesi, Güney Caddesi üzerinde, Çobançeşme Kavşağı istikametine otomobiliyle seyreden Tamer Talipoğlu (45), direksiyon başında rahatsızlık geçirdi.

Kontrolden çıkan araç ile kafa kafaya çarpıştı

Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen işçileri fabrikaya götüren Özbey G. yönetimindeki servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

3 kişi yaralandı

sonrası otomobil sürücüsü Tamer Talipoğlu ve otomobilde yolcu olarak bulunan iki Bulgar vatandaşının yanı sıra minibüste bulunan 1 işçi yaralandı.

Tekirdağ'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil sürücüsü müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesine ve çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan otomobil sürücüsü Tamer Talipoğlu, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Tekirdağ'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Tekirdağ'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Tekirdağ'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Tekirdağ'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Tekirdağ'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı