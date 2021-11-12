Çukuryurt Mahallesi'ne doğru giden otomobil, kamyonet ile çarpıştı. Yaşanan kaza sonrası 3 kişi yaralanırken, 1 kişi de yaşamını yitirdi.

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde feci bir kaza gerçekleşti.

Saray’dan Çukuryurt Mahallesi istikametine seyreden Onur Ç. (19) idaresindeki 59 ABT 892 plakalı otomobil, Çukuryurt kavşağında Vize’den Çerkezköy istikametine seyreden İbrahim D. idaresindeki kamyonla çarpıştı.

Feci kazada iki aracın sürücüsü ile otomobilde bulunan Yağmur Toprak (17) ve Esile A. (16) yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

AĞIR YARALANAN BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkların otomobilden çıkarılan yaralılar Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Yağmur Toprak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Tekirdağ’da otomobil, kamyonet ile çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı VİDEO

