Tekirdağ'da otomobil koyun sürüsüne çarptı: 10 koyun telef oldu
İHA

Tekirdağ'da akşam saatlerinde Muratlı-Müsellim yolu 1. kilometresinde, M.Ç. idaresindeki 59 NF 549 plakalı otomobil, önüne çıkan sürüsüne çarptı.

10 koyun telef oldu

Yaralanan sürücü ise araç içerisinde mahsur kaldı. Kazada 10 koyun telef oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'da otomobil koyun sürüsüne çarptı: 10 koyun telef oldu

Sürücü hastaneye kaldırıldı

Yaralı sürücü araçtan çıkarılarak ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Araçta maddi hasar meydana geldi. Yolda trafik güvenliğini sağlayan polis ekipleri ise kazaya ilişkin inceleme başlattı.