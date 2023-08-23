Tekirdağ'da otomobil koyun sürüsüne çarptı: 10 koyun telef oldu

İHA
Tekirdağ'da akşam saatlerinde Muratlı-Müsellim yolu 1. kilometresinde, M.Ç. idaresindeki 59 NF 549 plakalı otomobil, önüne çıkan koyun sürüsüne çarptı.
10 koyun telef oldu
Yaralanan sürücü ise araç içerisinde mahsur kaldı. Kazada 10 koyun telef oldu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü hastaneye kaldırıldı
Yaralı sürücü araçtan çıkarılarak ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.
Araçta maddi hasar meydana geldi. Yolda trafik güvenliğini sağlayan polis ekipleri ise kazaya ilişkin inceleme başlattı.