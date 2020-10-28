Tekirdağ'da otomobilin yayaya çarpma anı
Çerkezköy ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Birsen Sayın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sayın'a otomobilin çarptığı anlar, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 28.10.2020 - 18:30
- Güncelleme : 28.10.2020 - 18:43
Tekirdağ'ın Çerkezköy Öztrak Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Birsen Sayın'a, Kerem T.'nin kullandığı otomobil çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle düşen Sayın'a çevredekiler müdahale ederken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri kaza yerine geldi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülen Sayın, tedaviye alındı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Polis ekiplerince, gözaltına alınan otomobil sürücüsü Kerem T. ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Tekirdağ'da otomobilin yayaya çarpma anı VİDEO