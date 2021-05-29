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    Tekirdağ'da sağanak sonrası yola düşen kayalar ulaşımı aksattı

    Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sağanak ve fırtına sebebiyle düşen kayalar, Yeniköy-Uçmakdere yolunu trafiğe kapattı.
    • AA
    • 29.05.2021 - 00:57
    • Güncelleme : 29.05.2021 - 01:01
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    Tekirdağ'da sağanak sonrası yola düşen kayalar ulaşımı aksattı

    Akşam saatlerinde başlayan sağanak, ilçede olumsuz etkisini sürdürmeye devam ediyor.

    RİSK DEVAM EDİYOR

    Yeniköy ile Uçmakdere mahalleleri arasındaki yola, yağış nedeniyle yumuşayan yamaçtan şiddetli rüzgarın da etkisiyle kaya parçaları ve toprak düştü.

    Park halindeki bir otomobil de sağanak nedeniyle sürüklenerek yol kenarında durabildi.

    Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yolu temizleme çalışmaları sürüyor.

    Bölgede risk devam ettiği için yol çift taraflı trafiğe kapatıldı.

    Tekirdağ'da sağanak sonrası yola düşen kayalar ulaşımı aksattı VİDEO

    Tekirdağ da sağanak sonrası yola düşen kayalar ulaşımı aksattı #1

    Tekirdağ da sağanak sonrası yola düşen kayalar ulaşımı aksattı #2

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