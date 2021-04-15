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    Tekirdağ'da sahte para operasyonu

    Tekirdağ'da düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
    • AA
    • 15.04.2021 - 17:03
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    Tekirdağ'da sahte para operasyonu

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, "parada sahtecilik" olayına karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ

    Ekipler, durdurdukları otomobildeki R.O. ve İ.K'nin üst aramasında, 13 bin 600 lira sahte para ele geçirdi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.O. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Tekirdağ da sahte para operasyonu #1

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