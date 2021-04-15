Tekirdağ'da sahte para operasyonu
Tekirdağ'da düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
- AA
- 15.04.2021 - 17:03
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, "parada sahtecilik" olayına karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler, durdurdukları otomobildeki R.O. ve İ.K'nin üst aramasında, 13 bin 600 lira sahte para ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.O. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.