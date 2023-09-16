Tekirdağ'da saman deposunda yangın: 4 yaralı Tekirdağ'da bir saman deposunda yangın çıktı. 4 kişinin yaralandığı yangında depo ve bir traktör zarar gördü.

İHA Tekirdağ'da akşam saatlerinde Muratlı’nın Balabanlı Mahallesi’nde, saman deposunda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. 4 kişi dumandan zehirlendi Depoda park halinde bulunan traktöre de sıçrayan yangın için olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri traktörü kül olmaktan kurtarırken, vücudunda hafif yanıklar oluşan ve dumandan zehirlenen 4 kişiye ambulansta müdahale edildi. Yangın kontrol altında Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yangın uzun uğraşlar sonucu ikametlere sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Google News

Abone Ol