Tekirdağ'da saman deposunda yangın: 4 yaralı
İHA

Tekirdağ'da akşam saatlerinde Muratlı’nın Balabanlı Mahallesi’nde, saman deposunda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

4 kişi dumandan zehirlendi

Depoda park halinde bulunan traktöre de sıçrayan yangın için olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri traktörü kül olmaktan kurtarırken, vücudunda hafif yanıklar oluşan ve dumandan zehirlenen 4 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Tekirdağ'da saman deposunda yangın: 4 yaralı

Yangın kontrol altında

Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yangın uzun uğraşlar sonucu ikametlere sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)