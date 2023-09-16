Tekirdağ'da saman deposunda yangın: 4 yaralı

İHA
Tekirdağ'da akşam saatlerinde Muratlı’nın Balabanlı Mahallesi’nde, saman deposunda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
4 kişi dumandan zehirlendi
Depoda park halinde bulunan traktöre de sıçrayan yangın için olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri traktörü kül olmaktan kurtarırken, vücudunda hafif yanıklar oluşan ve dumandan zehirlenen 4 kişiye ambulansta müdahale edildi.
Yangın kontrol altında
Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yangın uzun uğraşlar sonucu ikametlere sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)