Tekirdağ'da seyir halindeki LPG’li otomobilde yangın
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki LPG'li otomobil, alev alev yandı.
- 24.11.2022 - 20:22
- Güncelleme : 24.11.2022 - 20:28
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Çorlu-Ergene yolu Çırak Bayırı mevkiinde meydana gelen olayda, Çorlu istikametine seyreden Selahattin Karaağaçlık idaresindeki otomobilin motor kısmı birden alev aldı.
Sürücü araçtan çıkarak kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalışırken, bu sırada yoldan geçen gazeteci Metin Engin itfaiyeyi arayıp yardım istedi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.
"Yakıtı benzine geçirdim, birden alev aldı"
Selahattin Karaağaçlık, “Az önce benzin almıştım. Aracın yakıt sensörünü LPG’den benzine geçirdim. Araç çekiden düştü ve birden alev almaya başladı" diye konuştu.
İHA'nın haberine göre, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Tekirdağ'da LPG’li otomobil alev alev yandı VİDEO