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Park halindeki otomobili kundaklayan şüphelilerin görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde park halinde bırakılan otomobil, şüpheliler tarafından üzerine yanıcı madde atılarak ateşe verildi.

Otomobilden gelen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada, bir iş yerinin güvenlik kamerasından şüphelilerin kimliğini belirledi.

Görüntülerde, üç kişi olduğu belirtilen şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da şüpheliler otomobili kundakladı ViDEO