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    Tekirdağ'da taksimetrelerde fiyatlar güncellendi

    Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde UKOME tarafından taksicilerin taksimetrelerine yeni tarifeler yüklenerek güncellemeleri yapıldı.
    • İHA
    • 14.01.2022 - 19:50
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    Tekirdağ'da taksimetrelerde fiyatlar güncellendi

    Malkara Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Şen, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından gelen yetkililerin, ilçede bulunan taksicilerin taksimetrelerinde fiyat güncellemesi gerçekleştirdiğini aktardı.

    İNDİ-BİNDİ 15 LİRA, KİLOMETRE BAŞI 5 LİRA OLDU

    2021 yılında indi-bindinin 15 TL olduğunu belirten Başkan Şen, "2022 yılında indi-bindi 20 TL olarak güncellenmiştir. 2021 yılında kilometre başı 4 TL iken 2022 yılında 5 TL oldu. Tekirdağ genelinde şoförler odası başkanları ile birlikte UKOME’den bu tarifeyi biz 2 ay önce talep ettik. Biz bu tarifeyi istediğimizde o zaman mazot 10,70 TL idi. Şimdi ise 13,77 TL oldu. Bizim talep ettiğimiz zaman bu fiyatlar güncellenseydi, bizi kurtarırdı. Ama şu an bu fiyatlar bizi kurtarmıyor" dedi.

    Tekirdağ da taksimetrelerde fiyatlar güncellendi #1

    Tekirdağ da taksimetrelerde fiyatlar güncellendi #2


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