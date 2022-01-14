Tekirdağ'da taksimetrelerde fiyatlar güncellendi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde UKOME tarafından taksicilerin taksimetrelerine yeni tarifeler yüklenerek güncellemeleri yapıldı.
- İHA
- 14.01.2022 - 19:50
Malkara Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Şen, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından gelen yetkililerin, ilçede bulunan taksicilerin taksimetrelerinde fiyat güncellemesi gerçekleştirdiğini aktardı.
İNDİ-BİNDİ 15 LİRA, KİLOMETRE BAŞI 5 LİRA OLDU
2021 yılında indi-bindinin 15 TL olduğunu belirten Başkan Şen, "2022 yılında indi-bindi 20 TL olarak güncellenmiştir. 2021 yılında kilometre başı 4 TL iken 2022 yılında 5 TL oldu. Tekirdağ genelinde şoförler odası başkanları ile birlikte UKOME’den bu tarifeyi biz 2 ay önce talep ettik. Biz bu tarifeyi istediğimizde o zaman mazot 10,70 TL idi. Şimdi ise 13,77 TL oldu. Bizim talep ettiğimiz zaman bu fiyatlar güncellenseydi, bizi kurtarırdı. Ama şu an bu fiyatlar bizi kurtarmıyor" dedi.