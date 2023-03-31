Tekirdağ'da tarihi ev çıkan yangında kül oldu Tekirdağ'da madde bağımlılarının mesken tuttuğu tarihi metruk ev meydana gelen yangında adeta alev topuna döndü. Mahalle sakinleri ise madde bağımlılarına tepki göstererek, belediyenin binayı yıkmasını istedi.

İHA

Tekirdağ Çorlu'da Cemaliye Mahallesi Metiner Sokak’ta akşam saatlerinde, tek katlı metruk evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Metruk evdeki yangın ekipler tarafından söndürüldü

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri, iftar yemeğini bırakıp yangına koştu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın nedeniyle büyük hasar gören bina kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve polis yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Madde bağımlılarının mesken tuttuğu eve mahalleliden tepki

Sokak sakinleri, madde bağımlılarının metruk binaya sürekli girip çıktığını ve rahatsızlık duyduklarını ifade ederek, belediyenin binayı bir an önce yıkmasını istedi.