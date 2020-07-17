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- Tekirdağ'da tarlada çalışanlar müzik eşliğinde göbek attı
Tekirdağ'da tarlada çalışanlar müzik eşliğinde göbek attı
Tarlada saman balyası yükleyen işçilerin eğlenceli anları, renkli görüntülere sebep oldu.
- İHA
- 17.07.2020 - 09:59
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tarlaya saman balyası yüklemeye getirilen işçilerin, sıcak havada zorlu balya mesaisi eğlenceye dönüştü.
HEM ÇALIŞTILAR HEM GÖBEK ATTILAR
Çalışanlara müzik yayını yapan Enes Şenel’in telefonuyla kaydettiği görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Sıcak havaya aldırış etmeyen işçiler, saman balyalarını traktör römorkuna yüklerken, oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.
Tekirdağ'da tarlada çalışanlar müzik eşliğinde göbek attı