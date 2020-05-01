Tekirdağ'da temizlik işçileri 1 Mayıs'ı oynayarak kutladı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü görevlerinin başında geçiren belediye temizlik işçileri, sokaklarda hem oynadı hem de temizlik yaptı.
- DHA
- 01.05.2020 - 13:57
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde görevleri başında bulunan temizlik işçileri, hem sokakları temizledi hem de 1 Mayıs'ı kutladı.
BİR YANDAN ÇİFTETELLİ BİR YANDAN TEMİZLİK
Belediyede görevli olan temizlik işçisi Aykut Zurnacı, caddeleri süpürürken, diğer temizlik işçileri ile beraber Trakya karşılaması ve çiftetelli oynadı.
Zurnacı, "Bugün 1 Mayıs işçi bayramı. Tekirdağ için çalışıyoruz. Yaşasın 1 Mayıs" dedi.
1 Mayıs'ı oynayarak kutladı VİDEO