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    Tekirdağ'da temizlik işçileri 1 Mayıs'ı oynayarak kutladı

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü görevlerinin başında geçiren belediye temizlik işçileri, sokaklarda hem oynadı hem de temizlik yaptı.
    • DHA
    • 01.05.2020 - 13:57
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    Tekirdağ'da temizlik işçileri 1 Mayıs'ı oynayarak kutladı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde görevleri başında bulunan temizlik işçileri, hem sokakları temizledi hem de 1 Mayıs'ı kutladı.

    BİR YANDAN ÇİFTETELLİ BİR YANDAN TEMİZLİK

    Belediyede görevli olan temizlik işçisi Aykut Zurnacı, caddeleri süpürürken, diğer temizlik işçileri ile beraber Trakya karşılaması ve çiftetelli oynadı.

    Zurnacı, "Bugün 1 Mayıs işçi bayramı. Tekirdağ için çalışıyoruz. Yaşasın 1 Mayıs" dedi.

    1 Mayıs'ı oynayarak kutladı VİDEO

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