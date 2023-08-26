Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı Tekirdağ'da hatalı sollama nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İHA

Tekirdağ'ın Saray ilçesi Kıyıköy yolu üzerinde, Mehmet Ali Gölcük idaresindeki 34 GJH 840 plakalı otomobil Kambur Söğüt mevkiinde, hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen M.B. idaresindeki 35 BAC 742 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Meydana gelen kazada 34 GJH 840 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Ali Gölcük, aynı otomobilde bulunan V.D., 35 BAC 742 plakalı otomobil sürücüsü E.B. yaralanırken, aynı araçta bulunan diğer 3 kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanesine sevk edildi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Durumu ağır olan 32 yaşındaki Mehmet Ali Gölcük hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.