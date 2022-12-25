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    Tekirdağ’da trafik kazası: 7 yaralı

    Tekirdağ'da yol çalışmasını fark etmeyen sürücünün aracıyla şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.
    • 25.12.2022 - 22:10
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    Tekirdağ’da trafik kazası: 7 yaralı

    Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, Semetli Mahallesi’nden Tekirdağ istikametine 39 ABU 232 plakalı aracıyla seyir halinde olan Hasan Keskin, yol çalışmasını fark etmeyince şarampole yuvarlandı.

    3'ü çocuk 7 yaralı

    Aracın savrulmasıyla araçta bulunan aile üyelerinden 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

    Kazayı fark eden vatandaşların haber vermesi ile olay yerine intikal eden jandarma ekibi ve çok sayıda ambulans yaralılara olay yerinde müdahale ettikten sonra tedavilerinin devam etmesi için Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırdı.

    Tekirdağ’da trafik kazası: 7 yaralı #1

    Yaralıların durumu iyi

    İHA'nın haberine göre, kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Tekirdağ’da trafik kazası: 7 yaralı #2


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