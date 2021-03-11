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    Tekirdağ'da trene gizlice binmek isteyen 2 Suriyeli elektrik akımına kapıldı

    Çerkezköy garında Bulgaristan'a gidecek ihracat trenine kaçak olarak binmek isteyen 2 Suriyeli, vagonların üzerinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
    • DHA
    • 11.03.2021 - 23:58
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    Tekirdağ'da trene gizlice binmek isteyen 2 Suriyeli elektrik akımına kapıldı

     

    Saat 19.20 sıralarında Çerkezköy Garı’nda, Bulgaristan’a ihracat yükleri götürmek için kalkış saatini bekleyen ihracat treninde meydana gelen olayda, Bulgaristan’a kaçak olarak gitmek isteyen 2 Suriyeli, havanın kararmasıyla birlikte garda bekleyen treni binmek için vagonların üzerine çıktı.

    ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN SURİYELİLER ALEV ALDI

    Bu sırada bölgeden geçen yüksek gerilim hattındaki akıma kapılan Suriyeliler, alev aldı. Vagonun üzerindeki brandaların da tutuşmasıyla birlikte yanarak vagonun içine düşen Suriyeliler ağır yaralandı.Tekirdağ da trene gizlice binmek isteyen 2 Suriyeli elektrik akımına kapıldı #1

    AĞIR YARALANAN SURİYELİLER HASTANEYE KALDIRILDI

    Vagondan dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesiyle birlikte olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vagonun içinden güçlükle çıkarılan Suriyelilere ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Durumları ağır olan yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

    Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

    Tekirdağ da trene gizlice binmek isteyen 2 Suriyeli elektrik akımına kapıldı #2

    Tekirdağ da trene gizlice binmek isteyen 2 Suriyeli elektrik akımına kapıldı #3

    Tekirdağ da trene gizlice binmek isteyen 2 Suriyeli elektrik akımına kapıldı #4

    Tekirdağ da trene gizlice binmek isteyen 2 Suriyeli elektrik akımına kapıldı #5

    Tekirdağ da trene gizlice binmek isteyen 2 Suriyeli elektrik akımına kapıldı #6

    Tekirdağ da trene gizlice binmek isteyen 2 Suriyeli elektrik akımına kapıldı #7

    Tekirdağ da trene gizlice binmek isteyen 2 Suriyeli elektrik akımına kapıldı #8

    Tekirdağ da trene gizlice binmek isteyen 2 Suriyeli elektrik akımına kapıldı #9

    Tekirdağ da trene gizlice binmek isteyen 2 Suriyeli elektrik akımına kapıldı #10

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