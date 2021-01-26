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    Tekirdağ'da uyuşturucu yetiştirilen eve polis baskını

    Çorlu ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada, evin odasına çadırdan sera kurup saksılar içinde kenevir yetiştiren T.S. yakalandı.
    • DHA
    • 26.01.2021 - 14:25
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 14:27
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    Tekirdağ'da uyuşturucu yetiştirilen eve polis baskını

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, ilçenin Reşadiye Mahallesi'nde T.S.'nin evine kurduğu sera sistemi ile uyuşturucu yetiştirdiğini belirledi.

    POLİS EVE BASKIN YAPTI

    Eve operasyon düzenleyen polis, bir odaya uyuşturucu yetiştirmek için kurulan sera, saksı ve poşetlerde yetiştirilmiş halde 7 kök Hint keneviri, uyuşturucu madde yetiştirilmesi için kullanılan 1 çadır ve kurulumunda kullanılan demir çubuklar, 2 floresan, 3 vantilatör, 1 hava filtresi, 1 reflektör, 4 çeşitli markalarda sıvı bitki gübresi, 1 ısı ölçer, 1 adaptör, 2 elektrik uzatma kablosu ele geçirildi.

    Gözaltına alınan ev sahibi T.S. ile ilgili soruşturma sürüyor.

    Tekirdağ da uyuşturucu yetiştirilen eve polis baskını #1


    Tekirdağ da uyuşturucu yetiştirilen eve polis baskını #2

    Tekirdağ da uyuşturucu yetiştirilen eve polis baskını #3

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